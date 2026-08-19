Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ağustos 2026 tarihinde Malatya'da vefat eden vatandaşların bilgileri ve defin adresleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Pişi hamuruna 1 yemek kaşığı ekleyince yağ çekmiyor
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19 Ağustos 2026 Malatya Vefat Listesi

  • Şaziye Şenel (58)
    • Taziye Adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Adnan Beytekin (59)
    • Taziye Adresi: Kırçuval Mh. Battalgazi / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Ramazan Sevinçhan (81)
    • Taziye Adresi: Battalgazi Mh. Battalgazi / Malatya
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Bebek Avşar (0)
    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Zeynep Palancı (35)
    • Taziye Adresi: Gözene Mh. Yeşilyurt / Malatya
    • Defin Yeri: Gözene Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
  • Metin Kaşıkçı (38)
    • Taziye Adresi: Mehmet Akif Mh. Arapkir / Malatya
    • Defin Yeri: Mehmet Akif Mh. Arapkir / Malatya Mezarlığı

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Muhabir: Nisa Taştan