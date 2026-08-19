Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ağustos 2026 tarihinde Malatya'da vefat eden vatandaşların bilgileri ve defin adresleri kamuoyuyla paylaşıldı.
19 Ağustos 2026 Malatya Vefat Listesi
- Şaziye Şenel (58)
- Taziye Adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Adnan Beytekin (59)
- Taziye Adresi: Kırçuval Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Ramazan Sevinçhan (81)
- Taziye Adresi: Battalgazi Mh. Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Bebek Avşar (0)
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
- Zeynep Palancı (35)
- Taziye Adresi: Gözene Mh. Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Gözene Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
- Metin Kaşıkçı (38)
- Taziye Adresi: Mehmet Akif Mh. Arapkir / Malatya
- Defin Yeri: Mehmet Akif Mh. Arapkir / Malatya Mezarlığı
Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Muhabir: Nisa Taştan