Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 19 Ağustos 2026 tarihinde Malatya'da vefat eden vatandaşların bilgileri ve defin adresleri kamuoyuyla paylaşıldı.

19 Ağustos 2026 Malatya Vefat Listesi

Şaziye Şenel (58) Taziye Adresi: Bostanbaşı Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

(58) Adnan Beytekin (59) Taziye Adresi: Kırçuval Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

(59) Ramazan Sevinçhan (81) Taziye Adresi: Battalgazi Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

(81) Bebek Avşar (0) Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

(0) Zeynep Palancı (35) Taziye Adresi: Gözene Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Gözene Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı

(35) Metin Kaşıkçı (38) Taziye Adresi: Mehmet Akif Mh. Arapkir / Malatya Defin Yeri: Mehmet Akif Mh. Arapkir / Malatya Mezarlığı

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Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.