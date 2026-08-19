Edinilen bilgilere göre, Darende’de 2010 doğumlu M.S.T. isimli erkek hasta kalp krizi geçirdi. Genç yaştaki hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine sağlık ekipleri tarafından ileri tetkik ve tedavi için Malatya’ya sevk edilmesine karar verildi.

Mesafe Nedeniyle Helikopter Ambulans İstendi

Darende ile Malatya kent merkezi arasındaki mesafe ve karayoluyla yapılacak naklin uzun süreceği değerlendirilerek helikopter ambulans talebinde bulunuldu. Hastanın vakit kaybedilmeden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırılması için sevk süreci başlatıldı.

Henüz 16 yaşındaki M.S.T.’nin kalp krizi geçirmesi dikkat çekerken, sağlık ekiplerinin hastayı en kısa sürede tam teşekküllü hastaneye ulaştırmak için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü öğrenildi.