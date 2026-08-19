2D hat numaralı otobüsler, şehrin ana arterlerini bağlayan oldukça geniş ve yoğun bir rota üzerinde hizmet veriyor. Güzergah sırasıyla şu noktalardan geçiyor.

Merkez (Başlangıç)

Malatya Büyükşehir Belediyesi (M.B.B.)

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Karakavak

Bostanbaşı (Son Durak)

2D Merkez - Bostanbaşı Hattı Güncel Sefer Saatleri

Aşağıdaki tablo, pazartesiden pazara haftanın tüm günlerinde geçerli olan gidiş ve dönüş hareket saatlerini içeriyor.

Gidiş Saatleri (Merkez'den Kalkış)

06.00

06.25

06.50

07.15

07.40

08.05

08.30

09.00

09.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00

22.20

Dönüş Saatleri (Bostanbaşı'ndan Kalkış)

06.00

06.20

06.40

07.05

07.30

07.55

08.20

08.45

09.15

09.45

10.15

10.45

11.15

11.45

12.15

12.45

13.15

13.45

14.15

14.45

15.15

15.45

16.15

16.45

17.15

17.45

18.15

18.45

19.15

19.45

20.15

20.45

21.15

21.45