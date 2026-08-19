Malatya’da deprem sonrası yeniden şekillenen kent merkezinde önemli bir imar kararı daha alındı. Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi’nde bulunan Ankara Esnaf Çarşısı’nın da bulunduğu bölgenin geleceğini belirleyecek düzenleme, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı ikinci birleşiminde görüşülerek kabul edildi.

Meclisin gündemindeki 11. madde kapsamında ele alınan imar planı değişikliğiyle, bölgede bulunan bazı parsellerin kullanım kararları yeniden düzenlendi. Yapılan planlamayla Ankara Esnaf Çarşısı’nın bulunduğu alanın eğitim alanı, bir bölümünün ise park alanı olarak değerlendirilmesine karar verildi.





İnönü Caddesi İçin İş Yerleri Kaldırılacak

Şifa Mahallesi’ndeki planlamaya göre Malatya İmam Hatip Lisesi’nin yanında bulunan iş yerlerinin, İnönü Caddesi’nin genişletilmesi amacıyla kaldırılmasına karar verildi. Bölgedeki esnafın ise yolun karşı tarafında oluşturulacak olan yeni ticaret merkezine taşınması planlanıyor.

Böylece bölgede hem ulaşım altyapısının yeniden düzenlenmesi hem de eğitim alanlarının genişletilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim İle Büyükşehir Arasında Trampa Gidildi

Söz konusu düzenlemenin temelinde ise Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak trampa işlemi bulunuyor.

Meclis gündemine getirilen rapora göre, Battalgazi Şifa Mahallesi’nde yer alan 1607 ada 5, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 1943 ada 67 nolu parsel ile 1944 ada 10 ve 11 nolu parseller ve yakın çevresi plan değişikliği kapsamında değerlendirildi.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin, söz konusu taşınmazlar üzerinde trampa işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla gündeme getirildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurum görüşü doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğiyle, bölgede Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun, yeterli büyüklükte eğitim alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

Ankara Esnaf Çarşısı’nın Bulunduğu Alanın Fonksiyonu Değişiyor

Milli Eğitim Müdürlüğüne ait parsel ile Büyükşehir Belediyesine ait parsel farklı fonksiyonlarda kullanılmak üzere trampa edilmesine karar verildi.

Ankara Esnaf Çarşısı’nın bulunduğu alanın eğitim alanına dönüştürülmesi planlanırken, alanın bir bölümünün de park alanı olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Böylece her iki kurumun menfaati doğrultusunda alınan karar Meclis gündemine taşındı. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.