Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi’nde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen sel, mahallede büyük hasara yol açtı. Yerleşim yerlerine ve evlere kadar ulaşan sel suları, çamur ve taşkınlarla birlikte tarım arazilerini ile serende bulunan kayısıları vurarak üreticiyi zor durumda bıraktı.

Afetin hemen ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş; ihtiyaç sahiplerine konteyner desteği sağlanacağını ve zarar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etmişti.

Ancak Kocaözü’nde gözler verilen vaatlerin ne zaman ve nasıl uygulanacağına çevrilmişken, bir diğer ziyaret Yeniden Refah Partisi’nden geldi.

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç Zararı Yerinde İnceledi

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Burhan Kılıç, selin vurup çamura buladığı Kocaözü Mahallesi’ne giderek afetzedelerle ve ürünleri zayi olan kayısı üreticileriyle bir araya geldi.

Afetin bölgede oluşturduğu yıkıma dikkat çeken Kılıç, sel sonrasında bölgeye intikal eden yetkililere teşekkür ederek söze başladı ancak verilen vaatlerin yalnızca açıklamadan ibaret kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

“Üretici Bir Kez Daha Kaderine Terk Edilmemeli”

Kocaözü’ndeki durumun sadece bir altyapı çökmesi ya da çamur temizliği olarak görülemeyeceğini belirten Kılıç, geçimini kayısıdan sağlayan yöre halkının ciddi bir ekonomik kayıpla karşı karşıya olduğunu ifade etti:

"Devlet böyle afet zamanlarında üreticisinin yanında olmalı. Vatandaşını asla yalnız bırakmamalı, kaderine terk etmemeli."

"Zarar tespit çalışmaları en hızlı şekilde tamamlanmalı ve ortaya çıkan tüm maddi kayıplar gecikmeden karşılanmalıdır."

“Vaatlerle Avunacak Tahammülümüz Kalmadı”

Deprem sürecinden bu yana bölge halkının zaten zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Burhan Kılıç, Kocaözü sakinlerinin yalnızca teselli cümleleriyle geçiştirilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Geçmişte olduğu gibi yine vaatlerle avunmaya tahammülümüz yok" diyen Kılıç, özellikle serende duran ve sel sularıyla zarar gören kayısıların ürün kaybı statüsünde değerlendirilerek üreticinin zararının kuruşu kuruşuna telafi edilmesini talep etti.

İktidar temsilcilerinin bölgede açıkladığı konteyner desteğine de değinen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı, evleri oturulamaz hale gelen ya da zarar gören vatandaşların barınma krizinin bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Kılıç, "İnceleme yapmak önemli ama asıl önemli olan incelemenin ardından vatandaşın yarasını sarabilmektir" dedi.

Kocaözü’nde selin izlerini silme çalışmaları sürerken, mağdur olan ilçe halkı ve kayısı üreticileri hasar tespit çalışmalarının adil, hızlı ve gerçekçi bir şekilde sonuçlanmasını bekliyor. Burhan Kılıç ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını yineledi.