İşletme bakım ve müteahhit çalışmaları kapsamında yürütülecek kesintilerin sabah 09:00 itibarıyla başlayacağı, çalışmanın niteliğine göre 13:00, 16:00 ve 17:00 saatlerine kadar devam edeceği bidirildi.

Etkilenecek Bölgeler ve Saat Aralıkları

Battalgazi:

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Çolakoğlu, Yarımcahan ve Toptaş mahalleleri.

09:00 - 13:00 saatleri arasında: Alacakapı, Karahan, Toptaş ve Meydanbaşı mahalleleri.

Akçadağ:

09:00 - 16:00 saatleri arasında: Aydınlar, Gölpınar, Doğu, Yağmurlu, Bahri ve Eğin mahalleleri.

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Yağmurlu, Doğu, Kotangölü, Eğin ve Başpınar mahalleleri.

Yeşilyurt:

09:00 - 16:00 saatleri arasında: Kuyulu, Özal, Yaka, Bindal, Şahnahan, Karahan ve Çayırköy mahalleleri.

09:00 - 17:00 saatleri arasında: Topraktepe, Kendirli, Sütlüce ve Tepeköy mahalleleri.

09:00 - 13:00 saatleri arasında: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi.

Arguvan:

09:00 - 13:00 saatleri arasında: İçmece Mahallesi.

Yetkililer, vatandaşların kesinti saatlerinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı tedbirli olmalarını, elektrikli cihazlarını emniyete almalarını ve çalışmaların tamamlanmasının ardından elektriğin kademeli olarak verileceğini belirtti.