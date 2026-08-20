Sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar, gün boyunca ve gece saatlerinde belirtilen adres ve telefon numaralarından eczanelere ulaşabilecek.

Merkez Nöbetçi Eczaneler

Nane Limon Eczanesi:

Kışla Cad. Hayat Hastanesi Yanı

Tel: 0422 322 34 75

Nezih Eczanesi:

Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı

Tel: 0422 321 44 93

Didem Eczanesi:

Sıtmapınarı Zapçıoğlu Cad. Perşembe Pazarı Girişi, Eski Sağlık Müd. Karşısı

Tel: 0422 527 55 27

Melike Eczanesi:

Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market Karşısı, Migros Yanı

Tel: 0422 502 10 05

Eski Malatya (Battalgazi) Nöbetçi Eczane

Menengiç Eczanesi:

Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi

Tel: 0422 999 10 23

Malatya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Ağustos 2026 acil ilaç alacaklar dikkat!
Malatya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 16 Ağustos 2026 acil ilaç alacaklar dikkat!
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Açıklanan tüm eczanelerin 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Samet Aktaş