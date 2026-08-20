Sağlık ihtiyacı olan vatandaşlar, gün boyunca ve gece saatlerinde belirtilen adres ve telefon numaralarından eczanelere ulaşabilecek.
Merkez Nöbetçi Eczaneler
Nane Limon Eczanesi:
Kışla Cad. Hayat Hastanesi Yanı
Tel: 0422 322 34 75
Nezih Eczanesi:
Sıtmapınarı Gözde Hastanesi Acil Karşısı
Tel: 0422 321 44 93
Didem Eczanesi:
Sıtmapınarı Zapçıoğlu Cad. Perşembe Pazarı Girişi, Eski Sağlık Müd. Karşısı
Tel: 0422 527 55 27
Melike Eczanesi:
Fahri Kayahan Bulv. Çarşı Market Karşısı, Migros Yanı
Tel: 0422 502 10 05
Eski Malatya (Battalgazi) Nöbetçi Eczane
Menengiç Eczanesi:
Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Battalgazi
Tel: 0422 999 10 23
Açıklanan tüm eczanelerin 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.