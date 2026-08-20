Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, özellikle doğu ilçelerinde termometrelerin 35°C’ye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Meteoroloji’den Öğle Saatleri İçin Uyarı

Sıcaklıkların zirve yaptığı öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, çocukların ve yaşlıların güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İlçe İlçe Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar

Battalgazi: Az Bulutlu / Açık (34°C)

Yeşilyurt: Az Bulutlu / Açık (33°C)

Akçadağ: Güneşli (33°C)

Arapgir: Az Bulutlu (31°C)

Arguvan: Güneşli (32°C)

Darende: Açık / Güneşli (33°C)

Doğanşehir: Az Bulutlu (30°C)

Doğanyol: Açık (35°C)

Hekimhan: Az Bulutlu (31°C)

Kale: Açık / Güneşli (35°C)

Kuluncak: Az Bulutlu (29°C

Pütürge: Parçalı / Az Bulutlu (33°C)

Yazıhan: Açık / Sıcak (35°C)