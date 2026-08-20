Günün öne çıkan gelişmeleri arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin kritik Cumhurbaşkanı Kararları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde yapılan mevzuat düzenlemesi yer alıyor.

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında yer alan tüm karar, yönetmelik ve ilanların detayları şu şekilde:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanı Kararları

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde yürütülen süreçlere ilişkin yürürlüğe giren yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu. Yayımlanan kararlar şunlardır:

Karar Sayısı: 11632 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 11633 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 11634 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararı

Yönetmelikler

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kılık, kıyafet ve teçhizat standartlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte güncellemeye gidildi.

İlan Bölümü

Bugünkü sayıda kamu kurumları ve idarelerin duyurularını kapsayan ilan bölümünde şu başlıklar yer aldı:

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları: Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek ihale, alım ve satış süreçlerine ilişkin detaylar yayımlandı.

Çeşitli İlanlar: Yargı, icra ve idari mercilerden gelen resmi bildirimler kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Finansal Veriler: T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) Günlük Değerleri Resmi Gazete’nin mükerrer listesinde ilan edildi.