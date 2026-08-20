Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Malatya genelinde 20 Ağustos 2026 Perşembe günü geçerli olan günlük namaz vakitleri belirlendi. İl genelinde eda edilecek ibadetler için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 04:09

Güneş: 05:38

Öğle: 12:37

İkindi: 16:20

Akşam: 19:21

Yatsı: 20:44

Tarım Ürünlerinde Emanete Bırakma Usulü Caiz mi?

Ülkemizde fındık, buğday ve pamuk gibi ürünlerin hasat döneminde sıklıkla başvurulan “emanete bırakma”, “ofise dökme” veya “açığa dökme” yöntemi Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından değerlendirildi. Üreticilerin ürünlerini tüccara teslim edip fiyatlandırmayı sonraya bıraktığı bu sistemin, hukuki ve dini açıdan bir tür satım işlemi (isticrar) sayıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, nitelik ve miktarı belli olan tarım ürünlerinin bu usulle satılmasının caiz olduğu belirtilirken dikkat edilmesi gereken şartlar şöyle sıralandı:

Ödeme Tarihindeki Rayiç Bedel: Ödemelerin, üreticinin talep ettiği tarihteki güncel piyasa değeri üzerinden yapılması gerekmektedir.

Şartlı Fiyat Sınırı Konulmamalı: İşlem esnasında baştan bir alt sınır belirlenmemeli ve ileride oluşacak en yüksek fiyattan ödeme yapılacağı yönünde şart koşulmamalıdır.

Resmi Belge Düzenlenmeli: Mağduriyetlerin ve anlaşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla teslim edilen ürünün miktarını ve niteliğini gösteren bir belgenin tanzim edilmesi tavsiye edilmektedir.