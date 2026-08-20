Kaza, sabah saat 07.25 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G. yönetimindeki 56 ABH 592 plakalı Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerine ait minibüs ile İ.G. idaresindeki 44 AED 371 plakalı SUV tipi otomobil kavşakta çarpıştı.





Devrilen Minibüste Bulunan 4 Kişi Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan belediye minibüsü yola devrildi. Kazada minibüs sürücüsü F.G. ile araçta yolcu olarak bulunan R.C., M.B.Ö. ve K.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.