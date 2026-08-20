Yaz aylarında artan düğün organizasyonları Malatya'daki gelinlik sektörünü hareketlendirirken, esnaf ve vatandaşlar değişen trendler ile fiyat aralıklarını yakından takip ediyor. Şehirde yaklaşık 10 yıldır gelinlik ve kuaför sektöründe hizmet veren Hanım Yıldırım, mevcut piyasa şartlarını değerlendirerek gelin adaylarına doğru gelinlik ve duvak seçimi konusunda uyarılarda bulundu.

Sezon Beklentinin Biraz Altında Geçiyor

Düğün sezonunun ortasındaki mevcut tabloyu değerlendiren esnaf Hanım Yıldırım, piyasadaki hareketliliğin geçen seneye kıyasla bir miktar daha sakin olduğunu belirtti. Yıldırım, "Bu sezon geçen seneye nazaran beklentimizin biraz altında geçiyor. Bu durumun temelinde deprem kaynaklı nüfus azalmasının etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.

“Kiralama Bedelleri 60 Bin TL’den Başlıyor”

Piyasadaki fiyat aralıklarını aktaran Yıldırım, kiralama ve satın alma maliyetlerinin modele ve kullanılan malzeme kalitesine göre değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bu yıl ortalama kiralama bedelleri 60 bin, 65 bin ila 70 bin TL arasında seyrediyor. Satın alma bedelleri ise gelinlik üzerindeki dantel ve işçilik kalitesine göre belirleniyor; ortalama 30-35 bin lira ve üzerinden başlayan fiyatlarla sunuluyor."



Sezonun Öne Çıkan Modeli: Fransız Danteli

Sezonun ortasında gelinlerin en çok ilgi gösterdiği modellere değinen Yıldırım, Fransız dantelinin zarafetiyle öne çıktığını ifade etti. Yıldırım, "Bu senenin en öne çıkan trendi Fransız danteli modellerimiz oldu. Zarafetiyle dikkat çeken bu tasarımlar gelinlerimizin ilk tercihi. Taşlı modeller de ilgi görse de sezonun ana eğilimi Fransız danteli yönünde" diye konuştu.

Nişan ve kına kıyafetlerindeki renk tercihlerini de aktaran Yıldırım, klasik krem tonlarının yanı sıra pudra pembesi ve su yeşili tonlarının yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

"Gelinlik Seçiminde Vücut Yapısı ve Rahatlık Ön Planda Olmalı"

Gelin adaylarına tavsiyelerde bulunan Yıldırım, sadece modele odaklanmak yerine gün boyu rahat hareket edebilmenin önemine dikkat çekti. Yıldırım "Gelinlerimizin dikkat etmesi gereken en önemli husus, gün boyu rahat hareket edebilecekleri bir kesimi seçmeleridir. Kesinlikle vücut ölçülerine ve proporsiyonlarına uygun modeller tercih edilmeli. Ayrıca model kadar verilen hizmetin kalitesi de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Duvak seçiminin gelinlik konseptiyle tam bir bütünlük yakalaması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, gelin adaylarının duvak tercihinde dikkat etmesi gereken hususları vurgulayarak şunları söyledi: "Gelin adaylarımız duvak seçerken öncelikle gelinliğin üzerindeki dantel ve işçilik yoğunluğuna dikkat etmeliler. Duvak, gelinliğin tarzını tamamlayan en önemli unsur olduğu için seçilen modelin gelinlikle birebir uyumlu olması ve mutlaka provada denenerek onaylanması gerekiyor."

Muhabir: BETÜL YİĞİT