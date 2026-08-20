Binalarda sürdürülen yenileme ve tamirat çalışmaları sırasında ortaya çıkan aşırı gürültüye karşı emniyet ve yerel mevzuatlar çerçevesinde net sınırlar getirildi. Malatya’da evinde huzurla oturmak isteyen binlerce vatandaşı sevindiren bu kararla, zamansız matkap çalıştıranların devri kapandı.

Malatya’da Akşam 19.00’dan Sonra Tadilat Yasak

Malatyalı mülk sahiplerinin ve ustaların dikkat etmesi gereken en temel kural saat kısıtlaması oldu. Akşam 19.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında konutlarda gürültü çıkaran her türlü motorlu aletin çalıştırılması kesin olarak engellendi. Günün yorgunluğunu atmaya çalışan insanlara bu saatlerde gürültü dinletmek artık yasal bir suç sayılacak.

Öğle Arası Sessizliği ve Tatil Yasağı

Peki gün içinde çalışma saatleri nasıl uygulanacak? Malatya’daki evlerde hafta içi 09:00 - 19:00 saatleri arasında çalışma yapılabilecek. Ancak saat 13:00 ile 15:00 arasında öğle uykusu ve dinlenme vakti olduğu için sessizlik sağlanacak. Bina yönetimleri akşam saatini daha erkene çekebilecek. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise Malatya’da ses çıkaran tadilatlar tamamen yasaklandı.

Cezayı Kolluk Kuvveti Kesecek

Malatya’da kurallara uymamakta direnen ve komşularının huzurunu kaçıran mülk sahipleri doğrudan cezayla karşılaşacak. İhbar üzerine adrese ulaşan emniyet güçleri, Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezasını tutanakla uygulayacak. Malatya’daki apartman yöneticileri de Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde cezai yaptırımları devreye sokabilecek.