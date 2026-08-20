Yeni bir hayata başlamak veya güvenli bir yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, tapudaki imzalar kuruduktan sonra hiç akla gelmeyen problemlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bilhassa içinde halihazırda kiracının oturduğu dairelerin devri, eski ve yeni sahipler arasında ciddi bir sinir harbine dönüşebiliyor.

Malatyalı Mülk Sahipleri İçin Kritik Uyarı

Yüksek mahkemeden çıkan yepyeni bir karar, Malatya'da ev sahibi olanları ve kirada yaşayanları derinden etkileyecek bir kuralı netleştirdi. Sorun, emlak dünyasının en can alıcı noktalarından biri: Eski sahibin tahsil ettiği peşin kiralar, tapu el değiştirdiğinde kime ait olacak? Zorluklar içinde birikim yapıp, güvenilir bir daire aldığınızı hayal edin. İçerideki kiracı, kirasını eski sahibe toptan ödediğini söylüyor. Evi siz aldınız, sorumluluk sizde ama para eski sahibinde kalıyor.

Peşin Kiralar Artık Cepte Kalmayacak

Ankara'daki bir vatandaşın başından geçen ve mahkemelere düşen olay, bu mağduriyete ışık tuttu. Aralık ayında dairesine kavuşan bir alıcı, kiracının ilgili dönemin kirasını evi satan kişiye önceden gönderdiğini anlıyor. Yeni malik, "Tapu bende, o tarihten sonraki kira da bana verilmeli" diyerek hakkını aramak için eski ev sahibine başvuruyor. Adam parayı iade etmeyince de soluğu adli makamlarda alıyor.

Hukuk Ne Diyor?

İlk etapta yerel mahkemenin eski maliki haklı bulan kararı büyük bir şaşkınlık yaratsa da, Adalet Bakanlığı'nın hamlesiyle ibre tersine dönüyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı masaya yatırarak meseleye insan ve hukuk odaklı bir nokta koyuyor. Kanunlarımız gereği, konutu satın alan kişi kira sözleşmesinin de tarafı haline geliyor. Hal böyle olunca, devir tarihinden sonraki takvime denk düşen peşin kiranın tek ve gerçek sahibinin evi yeni alan kişi olduğuna hükmediliyor.

Eski Ev Sahibine Ödeme Çıktı

Yargıtay'ın bu emsal niteliğindeki tutumu, Malatya'daki konut satışlarında haksız kazancın önüne geçiyor. Artık evini satan biri, o tarihten sonrasını ilgilendiren peşin kiraları kasasında tutamayacak. Yeni sahibine o bedeli geri ödemek zorunda. Emlak işlemlerinde bu altın kuralı bilerek hareket etmek, hem alıcıyı hem satıcıyı sonu gelmez hukuki yorgunluklardan kurtarıyor.