Konak Banazı’nda Gözler Ihalede Yıkımlar Tamamlanıyor, Inşaat Için Geri Sayım Başladı

Depremin ardından yeniden yapılanma sürecinin sürdüğü Malatya’da, kentin köklü yerleşim yerlerinden biri olan Banazı Mahallesi’nde dönüşüm projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında ilan edilen rezerv alanda, eski yapıların temizlenmesi ve alanın inşaata hazır hale getirilmesi için yürütülen yıkım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Saha faaliyetleri, hak sahiplerinin durumu ve yapım sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları aktaran Banazı Mahallesi Muhtarı Ali Sezer, mahalle halkının heyecanla ihale sonucunu beklediğini vurguladı.

"135 Konut ve 67 Ticarethane Yapılacak"

Projenin kapsadığı alan ve planlanan yapılar hakkında bilgi veren Muhtar Ali Sezer, çalışmanın kadim bağ kültürünü yaşatacak şekilde tasarlandığını söyledi. Sezer,

“Konak Meydan Projesi; Konak, Gündüzbey, Yeşilyurt, Kileyik ve Barguzu dedikleri kadim bağ köylerine yönelik bir meydan projesi çalışmasıdır. Toplam 34 bin 800 metrekare alan içinde rezerv alanımız bulunuyor. Proje kapsamında 3 katlı olmak üzere toplam 135 konut ve 67 ticarethanemiz var. Hemen hemen burada yaklaşık 80'e yakın hak sahibi bulunuyor”

dedi.

"Yıkımların Yüzde 95’i Tamamen Bitti”

Sahadaki enkaz kaldırma ve yıkım süreçlerinin büyük oranda tamamlandığını belirtip inşaat aşamasına geçilmesi için gün saydıklarını ifade eden Sezer,

“Yıkımların yüzde 95’i tamamen bitti, sadece 4 binamız kaldı. Onların da yıkılmasıyla süreç tamamen bitmiş olacak. Bakanlık yapım ihalesini gönderdi, şu anda sadece yapım ihalesinin sürecini bekliyoruz. İhale tamamlandıktan sonra dönüş yapılacak ve yapıma başlanacak”

açıklamasında bulundu.

"Esnafımız İhale Sonrası Geçici Alanlara Taşınacak"

Bölgedeki esnafın durumuna da değinen Sezer, inşaat çalışmaları başlayana kadar ticari faaliyetlerin aksamadan sürdüğünü söyledi. İhale sonrası izlenecek yol haritasını aktaran Sezer,

“Esnaflarımız burada faaliyetlerine devam ediyor. Yapım ihalesi gerçekleşip başladıktan sonra rezerv alanının etrafı tamamen çevrilecek ve esnaflarımız bir başka yerde faaliyetlerine devam edeceklerdir”

diye konuştu.

İnşaatın ne zaman tamamlanacağına ilişkin soruya ise Muhtar Sezer, “Süreç olarak başlama tarihi belli olmadığı için onun bir bilgisini veremiyoruz” diyerek, ihale sonucunun ardından yapım çalışmalarının başlamasını beklediklerini ifade etti.