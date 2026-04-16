Malatya’da hafriyat kamyonunun belediye yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre dururken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, sabah erken saatlerde Malatya-Elazığ karayolu Mimsan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FNT 975 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette seyir halinde olan belediyeye ait körüklü yolcu otobüsüne arkadan çarptı.



Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu otobüsün arka bölümünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 20 yolcu, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Malatya-Elazığ karayolunda trafik akışı bir süre durdu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.