Malatya genelindeki binlerce üreticinin beklediği o an geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19,5 milyar TL’lik dev bütçenin bugün hesaplara aktarılacağını netleştirdi. Özellikle planlı üretim yapan Malatyalı çiftçiler için aslan payı ayrılmış durumda.

PEKİ, SİZİN HESABINIZA NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler karmaşayı önlemek için T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılıyor. Bugün akşam saat 18:00 itibarıyla banka hesabını kontrol etmesi gereken gruplar şunlar:

T.C. Kimlik Son Hanesi: 0, 2 ve 4 olanlar.

olanlar. Vergi No Son Hanesi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 olanlar.

19,5 MİLYAR TL’LİK DESTEK PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Bakanlığın açıkladığı bütçe sadece genel bir destek değil; üç farklı koldan üreticiye can suyu oluyor. Malatya'dan Edirne'ye kadar tüm Türkiye'yi kapsayan dağılımın detayları şöyle:

Planlı Üretim Desteği: 19 milyar 484 milyon TL (En büyük pay buraya ayrıldı).

19 milyar 484 milyon TL (En büyük pay buraya ayrıldı). Kırsal Kalkınma Yatırımları: 49,6 milyon TL.

49,6 milyon TL. Hayvan Gen Kaynakları: 4,2 milyon TL.

MALATYALI ÜRETİCİ İÇİN KRİTİK DETAY

Bakan Yumaklı, "Bereketli olsun" diyerek duyurduğu bu ödemeyle üretim kapasitesinin artırılmasını hedefliyor. Malatya gibi tarımsal üretimin lokomotifi olan illerde, bu ödemeler doğrudan yerel ekonomiye doping etkisi yaratacak.

Hızlı Kontrol: Ödemenizin durumunu Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden veya e-Devlet’teki "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranından anlık olarak takip edebilirsiniz.