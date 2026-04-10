Sosyal medyada paylaşılan bir gösterisindeki ifadeleriyle büyük tepki çeken komedyen Tuba Ulu, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’a hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ulu'nun ifadeleri "milli ve manevi değerlere saldırı" olarak değerlendirildi.

TUBA ULU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun temelinde, Tuba Ulu’nun bir sahne performansı sırasında sarf ettiği sözler yer alıyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan videoda;

Kanuni Sultan Süleyman 'a yönelik hakaret içerikli sözler

'a yönelik hakaret içerikli sözler Toplumun genel ahlak yapısına aykırı müstehcen içerikli ifadeler,

ifadeler, Tarihi şahsiyetleri alenen aşağılama suçlamaları yer alıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu görüntülerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve devlet büyüklerinin hatırasına hakaret kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek resmen soruşturma açtı. Tuba Ulu'nun ikametinde gözaltına alındığı öğrenildi.