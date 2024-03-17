Cildine önem verenlere tavsiye: Kabak lifi kullanın

Hijyenik olduğu için mutfak ve bulaşık temizliğinde de kullanılan kabak lifi cilt dostu olarak anlatılıyor. Kabağın içindeki lif kurutularak elde edilen bu doğal ürünün hem ciltte hem de mutfakta kullanımı sağlık açısından hiçbir tehdit oluşturmuyor.

KABAK LİFİ NASIL KULLANILMALI?

Esnaf Mehmet Şerif Artun, kabak lifinin yapılışını ve kullanım alanlarını açıklayarak,

“Kabak lifi, ülkemizde Hatay’ın Erzin ilçesinde yetişiyor. Onun dışında Mısır'dan bize ihraç olarak gelen bir üründür. Kabağın doğal bir tohumu da bizde mevcut. Bu tohumla kabak yetişir ve kendi şeklini alır. Kabak gıda olarak tüketilirken aynı zamanda banyoda kullanılabilecek lif haline de dönüşüyor. Kabak lif, yüz temizliğinin yanı sıra banyoda ve mutfakta kullanılıyor. Bakteri üretmiyor, yüzdeki ölü deriyi aldığı için gün aşırı kullanmamak şartıyla iyi geliyor. Haftada bir defa kabak lifini kullanmayı öneriyoruz”

dedi.

KABAK LİF ÇEŞİTLERİ

Kabak lifinin cilt yapısına göre uygun sabunla uygulandığını belirten Esnaf Artun,

“Mesela pirinç tozu sivilceler için ve yüz beyazlatılması için kullanılıyor. Aloe vera, keçi sütü, yeni hücrelerin daha canlı, daha dolgun olarak görünmesini sağlayabiliyor. Özellikler bütün sabunlara göre değişiyor. Bizde parça da var, bütün olarak da var. Müşterimiz hangisini seçerse veriyoruz. Bütün kabak lifleri 100 TL’ye satılıyor. Parça olarak da 25 TL’ye satıyoruz. Onun dışında bunların hazır işlenmiş keseleri var. Büyük kese, cep kese, oval kese bir de yüz için mini kese çeşitlerimiz var”

şeklinde konuştu.

“GÖZENEK AÇICI ÖZELLİĞE SAHİP”

Kabak lifi cilde iyi gelse de her gün kullanılmasının sakıncalı olduğunu belirten Esnaf Necati Şimşek,

“2022 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Kabak lifin diğer örme liflere göre daha sağlam olduğu bilinirken, sağlık açısından bakteri üretmediği için tercih ediliyor. Temizlik konusunda kabak lif kullananlar işe yaradığını söylüyor. Banyo temizliği için kabak lif çok yoğun ilgi görüyor. Kabak lifi, daha önce banyo temizliğinde ve mutfakta kullanılırken şu an cilt temizliği için daha çok kullanılıyor. Ama ben cilde çok tavsiye etmiyorum. Cilt hassas bir bölge, kabak lifi de sert bir yapıya sahip olduğundan cilde uygulamamak gerekir. Yüzde kullanım konusunda onay vermiyorum. Kabak lif kol ve bacaklarda oluşan batıklara iyi gelirken yüzde gözenek açıcı özelliğe sahiptir. Kabak lifi faydalıdır ama bizim insanlarımız aldığı zaman her gün aynı lifi kullanıyor. Öyle olmaz. Mesela sinemaki ve açlık otu sürekli kullanılırsa kalın bağırsaklarda sıkıntı yaratır. Belli zaman aralıklarında kullanmak gerekir”

şeklinde ifade etti.

KABAK LİF İLE KULLANILAN DOĞAL SABUNLAR

Esnaf Şimşek, kabak life uygulanan doğal sabunların olduğunu söyleyerek

“Genelde kükürtlü, keçi sütü ve eşek sütü olan sabunlar bu lifle kullanıma uygundur. Türkiye'deki eşek sütü tüketimi ve üretimi ne kadar var ki? Her sabunun üzerinde eşek sütü, kükürt veya keçi sütü yazmakla olmuyor. Sabun markalarını takip etmek lazım. Çünkü marka önemlidir. Kabak lifi dışarıdan geldiği için ithal bir üründür”

dedi.

KABAK LİFİ GÖZALTI KARARMASINA İYİ GELİR

Kabak lifin yapılışından ve özelliklerinden bahseden esnaf Resul Gürbüz,

“Kabak tohumunu toprağa atıyoruz. Ondan sonra askıya alıyoruz. Yeşil renkteki kabak uzunluğu 20-30 santimetre kadar büyüdükten sonra, belli bir süre bekletiyoruz ve zamanı gelince ağaçtan topluyoruz. Kabakları yaklaşık bir ay süreyle kurutmaya veriyoruz. Kurutmadan sonra da zaten ‘lif hali’ dediğimiz kendi halini alıyor. Kabak lifi mutfakta bulaşık yıkamada ve banyoda kese olarak kullanılıyor. Kabak lif duş jeliyle de kullanılabilir ama sabun kullanmak sağlık açısından daha iyi olur. Kullanılabilir sabunlar ise; kükürt, şeffaf sabunlardır. Yağ oranı arttığı için gözaltı kararmaları meydana gelir ve kabak lif gözaltı kararmalarının giderilmesinde tercih edilir”

şeklinde konuştu.