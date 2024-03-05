O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, personel alımı yapacak. Üniversitenin personel alım ilanının son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak açıklandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan, Resmî Gazete üzerinden duyuruldu. Son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.
Başvuruda Bulunacak Adaylardan Belirli Şartlar Aranıyor
Başvuruda bulunacak adaylardan belirli genel ve özel şartlar aranmakta. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, belirli suçlardan mahkûm olmama, askerlik hizmetini tamamlamış olma gibi kriterler yer alıyor. Adaylardan ayrıca 2022 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olması da gerekiyor.
Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler
Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, elektronik ortamda Üniversite web sayfası üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılacak. İstenen belgeler arasında öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf, tecrübe belgesi (varsa), sertifika belgeleri (ilanda belirtilen unvanlar için) ve güvenlik görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunmaktadır.
Sonuç ve Değerlendirme
Atanmaya hak kazanan adayların listesi, Üniversite web sayfası üzerinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yasal işlem başlatılacak.
Türkiye'nin dört bir yanından adaylar, 18 Mart 2024 tarihine kadar elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru şartları ve detaylı bilgi için Üniversite web sitesini ziyaret edin!
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Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.