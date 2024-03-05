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O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, personel alımı yapacak. Üniversitenin personel alım ilanının son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak açıklandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan, Resmî Gazete üzerinden duyuruldu. Son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.

O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor mask
O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor
O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, personel alımı yapacak. Üniversitenin personel alım ilanının son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak açıklandı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 sözleşmeli personel alımı yapacak. İlan, Resmî Gazete üzerinden duyuruldu. Son başvuru tarihi 18 Mart 2024 olarak belirlenmiştir.

O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor

Başvuruda Bulunacak Adaylardan Belirli Şartlar Aranıyor

Başvuruda bulunacak adaylardan belirli genel ve özel şartlar aranmakta. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, belirli suçlardan mahkûm olmama, askerlik hizmetini tamamlamış olma gibi kriterler yer alıyor. Adaylardan ayrıca 2022 KPSS (B grubu) sınavına girmiş olması da gerekiyor.

O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor

Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, elektronik ortamda Üniversite web sayfası üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak yapılacak. İstenen belgeler arasında öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf, tecrübe belgesi (varsa), sertifika belgeleri (ilanda belirtilen unvanlar için) ve güvenlik görevlileri için silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı bulunmaktadır.

O Üniversitenin 139 sözleşmeli personel alımı ilanı heyecan yaratıyor

Sonuç ve Değerlendirme

Atanmaya hak kazanan adayların listesi, Üniversite web sayfası üzerinden ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve yasal işlem başlatılacak.

Türkiye'nin dört bir yanından adaylar, 18 Mart 2024 tarihine kadar elektronik ortamda başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru şartları ve detaylı bilgi için Üniversite web sitesini ziyaret edin! 

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Kaynak: Haber Merkezi

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05 Mar 2024 - 10:44 Hatay- Gündem

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