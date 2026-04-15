Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park, yeşil alan ve refüjlerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte çalışmaların yoğunluğu artırılırken, vatandaşların kullanımına sunulan alanların düzenlenmesi hedefleniyor.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında parklarda çim biçme, ağaç budama, peyzaj düzenlemeleri ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımları da yapılarak, bu alanların kullanımı için gerekli düzenlemeler sağlanıyor.

Yeşilyurt’un farklı noktalarında devam eden çalışmalarla birlikte çevre düzenlemeleri yapılırken, sosyal yaşam alanlarının işlevselliği korunuyor. Özellikle yoğun kullanılan park ve dinlenme alanlarında yenileme çalışmaları sürüyor.

“YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN DÖRT KOLDAN ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmaların detaylarına değinen Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, şunları söyledi:

“Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçemizin muhtelif bölgelerinde bulunan parklarımızda, yeşil alanlarımızda ve refüjlerimizde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha fazla vakit geçirdiği bu alanları hazırlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Çim biçme, ağaç budama, peyzaj düzenlemeleri ve genel temizlik çalışmalarımızı yürütürken, çocuklarımızın güvenle oynayabilmesi adına oyun gruplarımızın bakımını yapıyor, spor aletlerimizi de yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz.”

Yeşil alanların sosyal yaşam alanı olarak kullanıldığını belirten Başkan Geçit, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: