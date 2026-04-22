Malatya’da Aktif Matbaa Basın Kağıt Ambalaj ve Reklam Sanayicileri Derneği (MAREMSAN) genel kurulunu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen seçimde Hasan Yalçın derneğin yeni başkanı seçilirken, sektörde birlik, güçlü temsiliyet ve ortak akıl vurgusu öne çıktı.

MAREMSAN Başkanı Hasan Yalçın genel kurulda yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederek, tek bir yumruk ve tek çatı altında özellikle işyerlerini kaybeden meslektaşları adına çalışacaklarını söyledi. Yalçın konuşmasında, özellikle Malatya’nın yeniden kalkınması adına birlikte hareket edeceklerinin mesajlarını vererek,

“Sektörümüzün artan maliyetler, dijitalleşen dünya ve depremden zarar gören işletmelerimizin yeniden yapılanma süreci ile karşı karşıyadır. Ticaretin sanata dönüştüğü yerde şehrimizin geleceğini inşa ediyoruz. Matbaacılık ve reklamcılık bu şehrin vitrinidir. Bu da bizim birliğimiz ve emeğimiz ile olacaktır. Haksız rekabeti önlemek ve emeğimizin değerini koruyacak adil bir piyasa düzeni için çalışacağız. MAREMSAN masada sözü geçen, fikir danışılan bir kurum haline gelecektir. Bu dernek sadece yönetim kurulundan değil, gece gündüz makine başında ter döken, tasarım yapan, zanaatkar her bir üyemizin derneğidir”

ifadelerini kullandı.

Yapılan seçimler sonucunda yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Hasan Yalçın, Ersin Korkut Ünsal, Erkan Seyhan, Baki Türk, Mehmet Ali Demir, İbrahim Saka, Oğuz Kalkan. Denetim Kurulu üyeliklerine Cihan Ayabakan, Tamer Güçlü ve Ejder Akdağ, Matbaacılar Federasyonu delegeliklerine Hasan Yalçın, Vahap Altunok ve Uğur Tütüncü seçildiler.