Doğanşehir Fen Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen “Köklerimizde Buluşuyoruz Projesi” kapsamında, Kırgızistan Kırgız-Türk Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri ilçeye gelerek hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Doğanşehir Fen Lisesi’nin misafiri oldu.

Projenin açılış programı, Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programda Kırgız öğrenciler tarafından hazırlanan Manas sunumları, kopuz dinletisi, geleneksel halk dansları gösterileri ile şiir ve türkü performansları izleyenlerden büyük beğeni aldı. Etkinlikte ayrıca hediye takdimleri yapılırken, Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi de alkış topladı.

Düzenlenen programa Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Mehmet Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban ile birlikte okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Köklerimizde Buluşuyoruz Projesi” ile Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi, ortak tarih ve değerlerin genç nesillere aktarılması amaçlanıyor.