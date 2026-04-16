2026 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün saat 14.00'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya’ya yapılan altyapı yatırımları hakkında rakamsal bilgiler paylaştı.

“HERKESİN ŞU AN ODAKLANDIĞI ŞEY ÇUKUR, TOZ”

Vali Yavuz,

“Biz Malatya'nın altyapısına çok büyük yatırım yaptık. İkizce'nin tamamının evsel atıklarını yaklaşık 40 kilometre mesafeye götürerek orada ileri biyolojik arıtmadan geçiriyoruz. Dolayısıyla içme suları borularını da değiştiriyoruz. Yağmur suyu borularını değiştiriyoruz. Kanalizasyonları yeniden yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz sessiz sedasız aslında efsanevi bir başarı ortaya koyuyor. Ama hiç kimse yerin altıyla ilgilenmeyle meşgul değil. Herkesin şu an odaklandığı şey çukur, toz. Çukur ve toz niye oluyor? Kazıyoruz. Sokakları kazıyoruz. Kanalizasyon döşüyoruz. Döşemeyelim mi? İçme suyu boruları döşüyoruz. Döşemeyelim, vaz mı geçelim? Yağmur suyunuz yok. Bakın yağmur yağınca ne oluyor? Sel oluyor. Niye oluyor? Yağmur suyu hattınız olmazsa, olmaz. Coğrafi bilgi sistemimiz yok. Yapmayalım mı coğrafi bilgi sistemini?”

diye konuştu.

“BÖYLE DİK DİK YÜRÜMEKLE OLMUYOR”

Malatya’ya yapılan yatırımları küçümseyen bir kesimin de olduğuna dikkat çeken Vali Yavuz,

"Malatyalı hemşehrilerimiz emin olsun, biz geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. O yüzden öz güvenimiz çok yüksek, ne yaptığımızın farkındayız. Malatya'da 35 milyarlık şu anda altyapı projesi devam ediyor. Bakın, 35 milyar bir araya gelebilecek bir para değil. Malatya'nın 2025 yılı vergi gelirinin tamamı 22 milyar TL. Böyle dik dik yürümekle olmuyor. Malatya'nın tamamının kasaya koyduğu para 22 milyar TL. Bizim sadece altyapıya yatırdığımız para 35 milyar TL. Yani Malatya'nın devlete verdiği verginin neredeyse iki katını biz sadece altyapıya harcıyoruz. O yüzden Malatya hak ettiğini almıyor. Yok efendim, yatırımlar az demek, boş laftan başka bir şey değil"

ifadelerini kullandı.

Son olarak Valiz Yavuz,

“Biz Malatya'ya, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gereken her türlü desteği, yardımı, kolaylığı veriyor. Sağ olsun, bütün bakanlarımız, kurumlarımız da işte basit rakamlar veriyoruz size. Bu imkanları hükümetimiz Malatya'mıza aktardı”

dedi.