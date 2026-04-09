Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavına başvurular elektronik ortamda e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Sınava girecek tüm 8. sınıf öğrencilerinin başvuruları otomatik olarak yapılıyor olsa da, özel durumu bulunan öğrenciler ve velilerin son kontrolleri yapmaları kritik önem taşıyor.

LGS sınavı 2026 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih ve yerleştirme sürecine dahil olacak. Malatya'da geçen yıl 9 bin 770 öğrenci LGS'ye girerken, bu yıl da benzer bir katılım bekleniyor.

LGS başvuru sürecinin son gününe yaklaşılırken, özellikle nakil işlemleri yapan veya okul değişikliği gerçekleştiren öğrencilerin durumlarını tekrar kontrol etmeleri önem arz ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nın otomatik başvuru sistemi büyük kolaylık sağlasa da, son gün kontrolleri olası teknik aksaklıkların önüne geçmek adına kritik bir önlem niteliği taşıyor.