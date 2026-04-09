MALATYA - 6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alarak yıkılan ibadet alanlarının yeniden ayağa kaldırılması için Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden beklenen haber geldi. Meclis gündeminin 13. maddesinde yer alan İzzetiye Mahallesi’ndeki imar planı değişikliği, komisyon tarafından "uygun" görülerek onaylandı.

Gündemin 13. Maddesi şu şekilde: Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi 1079 ada 7 nolu parsel ve civarında 1/5000 ölçekli uygulama Nazım imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

PARSELLER BİRLEŞTİRİLDİ, ENGEL KALMADI

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi 1079 ada 7 parsel ve çevresini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, bölgedeki fiziksel koşulların iyileştirilmesi adına büyük önem taşıyor. Daha önce parsel büyüklüklerinin yetersiz kalması nedeniyle başlatılamayan cami inşaatının önü, yapılan plan değişikliğiyle açıldı.

İZZETİYE VE DERNEK MAHALLELERİNİ KAPSIYOR

Komisyon raporunda yer alan bilgilere göre;

İzzetiye Mahallesi 1079 ada 6 ve 7 nolu parseller,

1079 ada 6 ve 7 nolu parseller, Dernek Mahallesi 14 ada 12, 28 ve 30 nolu parseller, "İbadet Alanı" olarak düzenlendi. Deprem sonrası kullanılamaz hale gelen ve mevcut yapılaşma koşulları nedeniyle tek başına inşaat yapılamayan bu alanlar, plan kararı ile birleştirildi.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE UYGUN GÖRÜLDÜ

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın sunduğu dosya, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından detaylıca incelendi. İncelemeler sonucunda, parsellerin birleştirilmesinin şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uygun olduğu kanaatine varılarak karar oy birliğiyle kabul edildi. Bu kararla birlikte, bölgedeki manevi eksikliğin giderilmesi için inşaat çalışmalarının hızla başlaması bekleniyor.