MALATYA – Malatya, asrın felaketinin izlerini eğitimle ve dayanışmayla silmeye devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden Nazlıcan ve Tamer Levent'in hatırasını yaşatmak amacıyla Şehit Kemal Özalper Ortaokulu bünyesinde hazırlanan kütüphane, düzenlenen anlamlı bir törenle kapılarını açtı.

PROTOKOL TAM KADRO KATILDI

Kütüphanenin açılış törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz başta olmak üzere, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı V. Hakan Doğan, il protokol üyeleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Kurdele kesimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

VALİ YAVUZ: "MALATYA’YI SİZİN İÇİN YENİDEN KURUYORUZ"

Açılışta bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, depremin acı hatıralarına değinirken Malatya’nın geleceğine dair önemli rakamlar paylaştı. Vali Yavuz'un konuşmasından öne çıkan satır başları şunlar oldu:

124 Bin Konut Müjdesi: "Şu anda Malatya genelinde 104 bin konutun yapımı sürüyor. Toplamda 124 bin konutu hibe ve kredi imkanlarıyla tamamlayacağız. 70 yılda kurulan şehri 3 yılda yeniden inşa ediyoruz."

Gençlere Çağrı: "Bilimde ve teknolojide daha çok çalışın. Biz bu şehri sadece bugün için değil, sizlerin güvenle yaşayacağı bir gelecek için kuruyoruz."