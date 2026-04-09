CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda polislerin toplum için taşıdığı kritik role dikkat çekti. Yıldız, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet mensuplarının devletin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Malatya’da yaşanan depremler sırasında polislerin gösterdiği özverinin unutulmayacağını belirten Yıldız, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Açıklamasında, polislerin zorlu çalışma şartlarına da değinen Yıldız, mevcut sorunların artık ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Polislerin fazla mesai ücretlerinin düzenlenmesi, terfilerde liyakat ilkesinin esas alınması ve modern yaşam koşullarının sağlanması gerektiğini belirten Yıldız, düşük maaşlar, uzun çalışma saatleri ve sosyal hak eksikliklerinin ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi.

Yıldız, mesajının sonunda Malatya’da ve Türkiye genelinde görev yapan tüm polis teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, onların her zaman yanında olduklarını ifade etti.