Malatya’da vefat eden 5 vatandaş, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Farklı mahallelerde ikamet eden vatandaşların cenazeleri, kılınan namazların ardından Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Hayatını kaybeden isimlerden 82 yaşındaki Gafure Albay’ın, Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Albay’ın cenazesi, Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

71 yaşındaki Halil Ulu’nun Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde yaşadığı belirtilirken, Ulu da düzenlenen cenaze töreninin ardından Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

84 yaşındaki Halis Örten’in Battalgazi ilçesi K. Mustafa Paşa Mahallesi’nde ikamet ettiği, Mimar Sinan Caddesi’ndeki adresinden alınan cenazesinin Şehir Mezarlığı’na defnedildiği bildirildi.

79 yaşındaki Hamit Çoban’ın Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde yaşadığı, cenazesinin yine Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildiği kaydedildi.

89 yaşındaki Fatma Tuna’nın ise Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi’nde ikamet ettiği ve cenazesinin Şehir Mezarlığı’nda defnedildiği öğrenildi.