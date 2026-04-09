Petrolün varil fiyatındaki gerileme tabelalara da yansımaya başladı. Edinilen son bilgiye göre, bu geceden itibaren motorinin litre başına yaklaşık 13 lira, benzinin litre fiyatına ise 1,05 lira oranında indirim yapılacak. Beklenen indirimle birlikte İstanbul'da motorin 72,41 liraya, benzine 62,2 liraya gerileyecek.

MALATYA’DA AKARYAKIT FİYATLARI

Malatya’da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Motorin: 87,60 TL

Benzin: 65,40 TL

LPG: 35.47 TL

Öte yandan mazotun fiyatının savaş döneminde benzinden daha pahalı olmasının sebebi Suudi ve Irak petrollerini, daha fazla mazot vermeleri ve bu ülkelerden arz eksikliği sebebiyle yaşanıyor.