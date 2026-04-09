Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Karayolları Şefliği’nde asfalt malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi yanında bulunan Karayolları Müdürlüğü’ne ait şeflikte yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, asfalt ve zift malzemelerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Ziftin tutuşmasıyla birlikte yükselen alevler ve yoğun siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. Oluşan kara dumanlar çevrede paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.