Geleneksel zanaatların teknoloji ve değişen sosyal yapı karşısında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı günümüzde, Malatya’nın son sıcak demirci ustalarından Recep Demirci, mesleğinin geleceğine dair BUSABAH Medya'ya özel açıklamalarda bulundu.

Sıcak demirciliğin baba mirası olduğunu ve çekirdekten yetişmenin önemini vurgulayan Recep Demirci, yeni neslin zorlu iş kollarına olan ilgisizliğinden yakındı. Ailelerin çocuklarını aşırı korumacı büyütmesinin zanaatkâr yetişmesini engellediğini ifade eden usta, bu gidişatla birlikte kadim mesleklerin birer birer tarihe karışacağını dile getirdi.

"BİZDEN SONRA BU ÖRSÜN SESİ SUSACAK"

BUSABAH gazetesine açıklamalarda bulunan 35 yıllık demir ustası Recep Demirci, mesleğe başlama serüvenini ve sektörün içine düştüğü durumu özetleyerek,

“Bu mesleği yaklaşık olarak 35 yıldır yapıyorum. 10 yaşından beridir bu mesleğin içerisindeyiz. Mesleğimin adı sıcak demircilik. Babalarımızdan, atalarımızdan kalmış bir meslek. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz ama şu an için mesleğin bir kıymeti kalmadı. Şu anda bu mesleği icra eden 5 kişi var, bir avuç kadar kişi yani. Bizden sonraki nesil zaten demirci olarak çalışmak istemiyor, meslek olarak beğenmiyor. Yani anlayacağınız bizden sonrası da artık yok olup gidecek”

ifadelerine yer verdi.

"DEMİRİ SEVMEDEN ŞEKİL VEREMEZSİNİZ"

Ustalık sürecinin sabır ve sevgi gerektirdiğini belirten Demirci, üretimin mutfağını ve yaşadığı zorlukları anlatarak,

“Bu bizim baba mesleğimiz. Okulu bıraktıktan sonra babamızın yanına yardım etmeye gelirdik. Önce alıştıra alıştıra, sonra kendimizi bu mesleğin içinde bulduk. Artık hayatımızın bir parçası oldu. Ürünlerimizin ham maddesi çeliktir; tarım aletleri, çapa, balta gibi ürünler yapıyoruz. Demirlere şeklini ocakta ısıtarak veriyoruz. Bu mesleği icra edebilmek için ufak yaşta başlamak, çekirdekten yetişmek gerekiyor. Mesela bir keresinde babamın dövüp attığı sıcak demiri bilmeden elime almıştım, o günü hiç unutamam. Bu mesleği severek yapmak gerekiyor; sevmeden o iş başarıya gitmez. Bizim çoğu zaman yarınki işi rüyamızda bile gördüğümüz olmuştur”

ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLAR EZİLMESİN DERKEN MESLEKLER ÖLÜYOR"

Genç neslin zanaattan uzaklaşmasındaki temel sebebin aile tutumları olduğunu savunan usta, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Eskiden aileler kalabalıktı, çocuklarını farklı mesleklere gönderirlerdi. Aileler şu anda el bebek gül bebek çocuk büyüttüğü için 'aman biz ezildik, bunlar ezilmesin' diye düşünüyor. O şekilde olunca da meslekler ölecek. Bir çocuğun okuyup okumayacağı az çok bellidir. Babaların, ailelerin illa 'çocuğum okuyacak' diye dayatmak yerine, bu çocuğu bir yerlere verip meslek öğrenmesini sağlamaları gerekiyor. En zor iş bile sevilerek yapıldığı zaman en kolay iş haline dönüşebilir.”