Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Yusuf Güney Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden M.C.Y., T.Y. ve F.Y.'nin ölümüne ilişkin dava, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Karar duruşmasına sanıklardan D.Ö. ve L.Y. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savunmaların alınmasının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme, D.D., B.A., L.Y. ve Y.K. hakkında beraat kararı verdi. Binanın yapımından sorumlu tutulan Y.N., H.A. ve V.K. ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Projelerin onay sürecinde imzaları bulunan dönemin belediye personeli M.B., M.H.B., D.Ö., A.Y. ve A.Ö.'ye de 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hapis cezası verilen sanıklar hakkında hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti. Kararın, istinaf ve Yargıtay sürecinin ardından kesinleşeceği bildirildi.