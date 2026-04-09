AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "Özel, bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor, bu tamamen zırvadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olma sürecine yönelik "2002 yılında parlamentoda Erdoğan milletvekili olamıyordu. Mevcudiyetini, varlığını bir ara seçime borçlu" şeklindeki sözleri hakkında AK Parti Genel Merkez binası önünde açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL'İN O SÖZLERİ TAMAMEN ZIRVADIR"

Ara seçimlerin ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenlemenin Anayasa'nın 78'inci Maddesi'nde ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda ayrıntılı bir şekilde yazıldığını dile getiren Yazıcı, "Özel, bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor, bu tamamen zırvadır. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı çok özenli, söylediklerinin yere basar olması ve dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir. Genel Başkan elinde tutuşturulan dokümanları bir hedefe odaklanarak; ne anlama geldiği ve neyin ne zaman yapıldığını irdelemeden rastgele bir söylem icap etmektedir, bu üzüntü vericidir" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HERHANGİ BİR ARA SEÇİMDE SEÇİLMİŞLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde YSK kararıyla aday olamadığını hatırlatan Yazıcı, "Ama, Siirt'te o tarihte yapılan seçimlerin 9 Mart 2003 tarihinde yenilenmesi, o arada yapılan anayasa değişikliği ve birtakım düzenlemelerin de dikkate alınmak suretiyle 9 Mart Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibarettir. Herhangi bir ara seçimde seçilmişliği söz konusu değil. Tavsiyem; Sayın Genel Başkan, herhangi bir konuda özellikle siyasal değerlendirme konusu yapılacak alanlarda bir fikir beyan ederken dokümanları iyi analiz etsin" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİR ARA SEÇİM GÜNDEMİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir gazeteci tarafından CHP Genel Başkanı Özel'in bir ara seçim gerekli olduğuna yönelik ifadeleri sorulması üzerine Yazıcı, "Sayın Genel Başkan maalesef gündemde olmayan veya gündemde çok ağır başka konular varken onların dışına çıkarak kendine gündem oluşturuyor. Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil. Milletvekili seçimi yapıldıktan sonra 30 ay dolmadıkça ve yapılacak seçime 1 yıl kalmadıkça ara seçim olamaz. Bunun dışında koşullar oluşmuşsa bu konuda karar verecek olan merci TBMM'dir. Bu konuda Meclis Başkanımıza yöneltilen soruya Başkanımızın da verdiği cevap doğrudur" cevabını verdi.