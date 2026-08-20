Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir, aşırı sıcakların terlemeye bağlı ciddi sıvı ve elektrolit kaybına yol açtığını söyledi. Bu durumun kanın akışkanlığını azaltarak; tansiyon düşüklüğü, ritim bozukluğu, kalp yetmezliğinin ağırlaşması ve kalp krizi gibi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Yüksek Risk Grubundaki Hastalar

Sıcak havalardan daha fazla etkilenen risk grupları şöyle sıralandı:

Koroner arter hastalığı ve yüksek tansiyonu olanlar

Kalp yetmezliği ve kalp kapak hastaları

Ritim bozukluğu ve ciddi akciğer basıncı yüksekliği bulunanlar

Yakın zamanda kalp krizi geçiren veya stent takılan kişiler

11.00 ile 17.00 Saatleri Arasına Dikkat

Prof. Dr. Pekdemir, kalp hastalarının 11.00 ile 17.00 saatleri arasında güneş altında kalmaması ve işlerini serin saatlere ertelemesi gerektiğini vurguladı.

Susamayı Beklemeyin: Kendinizi serin alanlarda koruyun, susama hissedilmeden düzenli su tüketin.

Kendinizi serin alanlarda koruyun, susama hissedilmeden düzenli su tüketin. İlaç Dozlarına Müdahale Etmeyin: İdrar söktürücü kullanan hastalar artan sıvı kaybına karşı hekimlerine danışmadan ilaç dozlarını değiştirmemelidir.

İdrar söktürücü kullanan hastalar artan sıvı kaybına karşı hekimlerine danışmadan ilaç dozlarını değiştirmemelidir. Kalp Yetmezliğinde Sıvı Takibi: Kontrolsüz sıvı alımı risk oluşturabileceğinden, alınan ve çıkarılan sıvı miktarı gözetilmelidir.

Kontrolsüz sıvı alımı risk oluşturabileceğinden, alınan ve çıkarılan sıvı miktarı gözetilmelidir. Stent Taşıyanlar: Dehidrasyon kanın koyulaşmasına, stent içi pıhtı oluşumuna ve yeni bir krize neden olabilir.

Konteynerler ve Tarım Alanlarında Risk Yüksek

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sezer, acil servislerde sıcak çarpması vakalarının daha sık görüldüğünü bildirdi. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların yanı sıra güneş altında çalışan tarım işçileri ile sıcaklığın yoğunlaştığı konteynerlerde kalanların yüksek risk altında olduğu kaydedildi.

Sezer, yoğun bakım gerektiren ağır sıcak çarpması vakalarında ölüm oranının yüzde 50 ila 60’a kadar ulaştığını belirterek, hastaların hızla serin ortama alınıp soğutulması gerektiğini ifade etti.

Bu Belirtiler Varsa 112'yi Arayın

Sıcak havaya maruz kaldıktan sonra dinlenmeye ve sıvı alımına rağmen geçmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, belirgin tansiyon düşüklüğü, aşırı halsizlik veya bilinç kaybı durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.