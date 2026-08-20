Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan güncel defin listesine göre hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri Şehir Mezarlığı’nın yanı sıra Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerindeki mahalle mezarlıklarında toprağa verildi.

Vefat eden vatandaşların defin ve taziye bilgileri şöyle:

Amina Cansu Levent (22)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: İnönü Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Ünal Özgüllü (37)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Karakavak Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Saniye Taş (82)

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Taziye Adresi: Melekbaba Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Hatice Ermeç (35)

Defin Yeri: Dilek Mahallesi Mezarlığı (Yeşilyurt)

Taziye Adresi: Dilek Mahallesi Yeşilyurt / Malatya

Hüseyin Yılmaz (72)

Defin Yeri: Ören Mahallesi Mezarlığı (Akçadağ)

Taziye Adresi: Ören Mahallesi Akçadağ / Malatya