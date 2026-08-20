Busabah TV ekranlarında yayınlanan "Haftanın Nabzı" programında moderatör ve gazeteci Berkman Dulcan’ın konuğu olan Anahtar Parti Malatya İl Başkanı ve eğitimci Erdoğan Zelyurt, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ankara’da 10 Ağustos tarihinde gündeme gelen ve 11-12 Ağustos tarihlerinde Meclis’ten geçen çerçeve yasaya yönelik partilerinin ve Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun duruşunu yineleyen Zelyurt, izlenen yöntemi sert bir dille eleştirdi.

"Terörü Dağda Bitirip Şehre İndirmek Terörü Bitirmek Değildir"

Terörsüz Türkiye hedefini en çok destekleyen partilerden biri olduklarını vurgulayan Zelyurt, yasanın içeriğine ve kapsamına şu sözlerle karşı çıktı:

"Biz Anahtar Parti olarak terörsüz Türkiye’yi en çok destekleyenlerden birisiyiz. Ancak Genel Başkanım Yavuz Ağıralioğlu’nun kullandığı bir terim var: Bunlara selam vereni bile biz kapımızdan geçirmeyiz. Bugün teröre adam kaynak sağlıyorsun, bu yasadan yararlanıyorsun. Maddi kazanç veriyorsun, lojistik destek veriyorsun, bu yasadan yararlanıyorsun. Böyle bir durum olabilir mi? Dağda bitirip şehre indirip belli makamlara oturtmak terörü bitirmekse, biz bunun terörü bitirmek olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz." Malatya’da inşaat güvenliği alarm veriyor: Vatandaş ve uzmanlar tedbirsizlikten şikayetçi! İçeriği Görüntüle

"Vicdani Yasada Bu Sınavdan Kim Geçecek?"

Yasanın şehit ve gazi ailelerinin duyguları göz ardı edilerek hazırlandığını savunan Zelyurt, kararın toplumsal vicdanda karşılık bulmadığını belirtti:

"Şehitlerimiz toprağa verildiği zaman bir saat sonra o mezarın başında kimin kaldığına bir bakar mısınız? Hepimiz duamızı edip çıkıp gidiyoruz ama arkada o çocuklar, yetimler, öksüzler kalıyor. Gece kafasına yorganı geçirip ağlayan çocuklar kalıyor. Sen bugün bunların hiçbirinin görüşünü almadan adım atamazsın. Bazen kanunen veya yasa olarak 'en doğrusu' diyebilirsin ama vicdani yasada, kalbi yasada kim geçecek bu sınavdan? Bunun cezasını milletimiz kendi kalbindeki mahkemede verecektir."

"Milli Meseleyse Gelin Referanduma Gidelim"

Çerçeve yasa ve yürütülen süreçle ilgili nihai kararın Meclis çoğunluğuyla değil, doğrudan halk iradesiyle alınması gerektiğini vurgulayan Zelyurt, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Dünyada kendi terörüyle anlaşmaya giden hiçbir ülke yoktur. Bizim gazi Meclisimizde, ülkemizin kalbinde terör başını alkışlarla karşılayıp masaları güllerle donatamazsınız. Genel Başkanım Yavuz Ağıralioğlu’nun söylediği gibi: Gelin her konuda olduğu gibi bu konuda da referanduma, halka gidelim. Bu milli bir mesele. Milletvekili sayısına ulaştım diyerek bunu geçirmek yerine gelin bu memleketin milletine soralım. Bu millet hangi cevabı veriyorsa biz de öpüp başımıza koyalım."