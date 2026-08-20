Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sadece yapıların inşasıyla sınırlı kalmadığını belirterek; altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından gençlik, spor, turizm ve gastronomiye kadar Malatya’nın geleceğini şekillendiren kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini söyledi. Kentin tek merkezli yapıdan çıkarılarak farklı yaşam ve ticaret merkezlerine kavuşturulduğunu vurgulayan Başkan Er, sağlanan kaynakların etkin ve verimli kullanımıyla Malatya'nın yarınlarının inşa edildiğini ifade etti.

Altyapıya 35 milyar liralık dev yatırım

Kentin görünmeyen ancak en hayati ihtiyacı olan altyapı çalışmalarına devasa bir bütçe ayrıldığını açıklayan Başkan Sami Er, içme suyu ve kanalizasyon altyapısının yenilenmesi için toplam 35 milyar liralık yatırım yapıldığını duyurdu. Bu dev yatırımın detayları şu şekilde paylaşıldı:

Yatırımın Kaynağı: 35 milyar liralık bütçenin 20 milyar liralık bölümü TOKİ marifetiyle, 15 milyar liralık bölümü ise Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla sağlandı.

35 milyar liralık bütçenin 20 milyar liralık bölümü TOKİ marifetiyle, 15 milyar liralık bölümü ise Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla sağlandı. Kent Genelinde Yenileme: Yapılan yatırımlarla Malatya genelinde altyapının önemli bir bölümü tamamen yenilendi.

Fırat Havzası’ndan alternatif su ve arıtma hamlesi

Deprem riski karşısında kentin içme suyu güvenliğini artıracak stratejik bir projenin müjdesini veren Başkan Sami Er, Fırat Havzası’ndan saniyede 2 bin litre su getirilmesi için finansmanın sağlandığını açıkladı.

3,5 Milyarlık Hibe Desteği: Alternatif içme suyu projesi yaklaşık 3,5 milyar liralık hibe desteğiyle hayata geçirilecek. Fırat'tan getirilen su, İnderesi’nde kurulacak arıtma tesisinde işlenerek şehir şebekesine verilecek.

Alternatif içme suyu projesi yaklaşık 3,5 milyar liralık hibe desteğiyle hayata geçirilecek. Fırat'tan getirilen su, İnderesi’nde kurulacak arıtma tesisinde işlenerek şehir şebekesine verilecek. 2,2 Milyarlık Atık Su Tesisi: Duranlar bölgesinde yaklaşık 2,2 milyar liralık yatırımla ileri biyolojik atık su arıtma tesisi hizmete alındı. Sanayi bölgesinin arıtma süreci yakından takip edilirken, kentteki paket arıtma tesisleriyle birlikte arıtılmayan hiçbir su doğaya deşarj edilmeyecek. Arıtılan sular imkânlar dâhilinde tarımda ve farklı alanlarda yeniden değerlendirilecek.

Ulaşımda yeni dönem viyadük, kuşak yolları ve elektrikli otobüsler

Malatya'da ulaşım sorununu kalıcı olarak çözmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Er, kentin ulaşım omurgasını oluşturan projelerde gelinen son durumu aktardı:

Kuşak Yollarında İkinci Etap: Kuzey ve Güney Kuşak yollarının ilk etapları tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başladı. Güney Kuşak Yolu’nun Çöşnük’ten başlayıp Akoğuz Kışlası güzergâhından üniversite arkasına ulaşacak ikinci etabı ile Kuzey Kuşak Yolu'ndaki ikinci etap çalışmaları hızla sürüyor.

Kuzey ve Güney Kuşak yollarının ilk etapları tamamlandı, ikinci etap çalışmaları başladı. Güney Kuşak Yolu’nun Çöşnük’ten başlayıp Akoğuz Kışlası güzergâhından üniversite arkasına ulaşacak ikinci etabı ile Kuzey Kuşak Yolu'ndaki ikinci etap çalışmaları hızla sürüyor. 3,5 Milyarlık Viyadük Finansmanı: Ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak viyadük projesi için 3,5 milyar liralık finansman sağlandı.

Ulaşımı önemli ölçüde rahatlatacak viyadük projesi için 3,5 milyar liralık finansman sağlandı. İkizce’ye 4 Şeritli Yeni Yol: İkizce’deki kavşaktan başlayarak Adıyaman yolu ile birleşecek ve Güney Kuşak Yolu’nun devamı niteliğinde olacak dört şeritli yeni bir ulaşım aksı inşa ediliyor.

İkizce’deki kavşaktan başlayarak Adıyaman yolu ile birleşecek ve Güney Kuşak Yolu’nun devamı niteliğinde olacak dört şeritli yeni bir ulaşım aksı inşa ediliyor. 100 Elektrikli Otobüs: Toplu ulaşımda konforu artırmak amacıyla kente 100 elektrikli otobüs kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Toplu ulaşımda konforu artırmak amacıyla kente 100 elektrikli otobüs kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Caddelerde Genişletme: Kışla Caddesi ve İnönü Caddesi başta olmak üzere kent merkezindeki ana arterler genişletilerek daha modern bir hale getiriliyor.

Kernek Parkı 35 dönüme çıkarıldı, kültür ve spor yatırımları hızlandı

Şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunacak yatırımlara da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şu bilgileri paylaştı:

Kernek Parkı Genişletildi: Malatya’nın simge alanlarından Kernek Parkı, yapılan kamulaştırma ve düzenlemelerle yaklaşık 8-10 dönümlük alandan 35 dönüme çıkarıldı.

Malatya’nın simge alanlarından Kernek Parkı, yapılan kamulaştırma ve düzenlemelerle yaklaşık 8-10 dönümlük alandan 35 dönüme çıkarıldı. Spor ve Sosyal Projelere 4 Milyar TL: Kent genelinde 18 sportif tesis ve çeşitli spor gelişim merkezleri hayata geçirildi. Spor ve sosyal projelere toplamda yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapıldı.

Kent genelinde 18 sportif tesis ve çeşitli spor gelişim merkezleri hayata geçirildi. Spor ve sosyal projelere toplamda yaklaşık 4 milyar liralık yatırım yapıldı. Kent Müzesi’ne Müze-Kafe Konsepti: Yeterli ziyaretçi çekmeyen Kent Müzesi’nde gençlerin ve vatandaşların daha aktif yararlanabilmesi amacıyla müze-kafe konsepti hayata geçirildi.

Yeterli ziyaretçi çekmeyen Kent Müzesi’nde gençlerin ve vatandaşların daha aktif yararlanabilmesi amacıyla müze-kafe konsepti hayata geçirildi. Turizm ve Gastronomi Hamlesi: 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe’nin dünya çapında tanıtılması ve Malatya’nın gastronomi değerleriyle birleştirilerek gizli bir hazine olmaktan çıkarılıp güçlü bir turizm destinasyonu haline getirilmesi hedefleniyor.