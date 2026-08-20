Malatya’nın Darende ilçesinde yer alan Zengibar Er Meydanı, 30 Ağustos Pazar günü Türk güreşinin dev isimlerini ve çevre illerden gelecek binlerce sporseveri ağırlayacak.

30 Ağustos Pazar Günü Zengibar Er Meydanı'nda

Milli sporcu Feyzullah Aktürk, festival programı kapsamında er meydanına çıkarak erlik mücadelesi verecek. Şampiyonun katılımı organizasyonun çıtasını yükseltirken, tribünlerde büyük bir yoğunluk oluşması öngörülüyor.

Pehlivanlar Kıyasıya Mücadele Edecek

Karakucak güreşinin köklü geleneklerini yaşatan festivalde, farklı boy ve kategorilerde mücadele edecek pehlivanlar madalya ve derece için er meydanında ter dökecek.

Organizasyona ev sahipliği yapan Darende Belediyesi, yayınladığı mesajla tüm bölge halkını ve ata sporu meraklılarını bu tarihi şölene tanıklık etmeye çağırdı.