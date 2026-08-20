Fransa’da nefeslerin tutulduğu dev turnuvada gözler yeniden zirveye çevrildi. Ay-yıldızlı kalede geçit vermemek için gece gündüz ter dökülürken, şampiyonluk yürüyüşünün kaderini belirleyecek kritik dokunuş Malatya'dan geldi. İşte Strasbourg'daki tarihi mücadelenin tüm detayları...

Malatya’dan Milli Takım’a Uzanan Başarı Hikayesi

Görme engelli futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan IBSA B1 Futbol Erkekler Avrupa Şampiyonası, 17-23 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştiriliyor. Avrupa’nın en güçlü 8 ülkesinin sahaya çıktığı bu dev turnuvada Türkiye, B Grubu’nda İspanya, Romanya ve İtalya ile kıyasıya bir mücadeleye tutuştu.

Ay-yıldızlı ekibin bu zorlu virajdaki teknik kadrosunda ise Malatya’yı ve Türk sporunu gururlandıran bir isim yer alıyor. Malatyalı kaleci antrenörü Hasan Çeri, Başantrenör Ömer Gökkaya ve Yardımcı Antrenör Ömer Eşkara ile birlikte milli takımın başarısı için ter döküyor. Çeri, turnuva boyunca milli kalede görev yapan Arif Şimşek ve Arda Akbulut’un performansını en üst seviyede tutmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Zirve Yolunda Zorlu Grup Fikstürü

2015 yılında Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan, 2022’de ise Avrupa İkincisi olarak gümüş madalyayı boynuna takan B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Strasbourg’da yeniden Avrupa’nın zirvesini hedefliyor.

Milli takımımızın B Grubu’ndaki maç takvimi şu şekilde ilerliyor:

17 Ağustos: Türkiye - İspanya

Türkiye - İspanya 18 Ağustos: Romanya - Türkiye

Romanya - Türkiye 19 Ağustos: İtalya - Türkiye

Grup karşılaşmalarının ardından dereceye giren ekipler, 21 Ağustos’ta yarı final maçlarına çıkacak. Turnuvanın şampiyonunu ve üçüncüsünü belirleyecek madalya müsabakaları ise 23 Ağustos’ta oynanacak. Hasan Çeri ve ay-yıldızlı teknik heyet, kupayı yeniden Türkiye’ye getirmek için Strasbourg’da tarih yazmaya devam ediyor.