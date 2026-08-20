Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu kaynaklı arz güvenliği endişeleri, Brent petrol ve ürün marjlarını tırmandırmaya devam ediyor. Ham petrol ve rafineri maliyetlerindeki bu yukarı yönlü baskı, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Saha gözlemlerine ve istasyon tabelalarından elde edilen verilere göre, Malatya genelindeki farklı dağıtım şirketlerine ait istasyonlarda katkılı ürün farkları ve serbest piyasa marjları sebebiyle motorinde 82 TL, benzinde ise 73 TL barajının üzerinde farklı fiyatlamalar görülüyor.

Malatya Akaryakıt İstasyonları Taban ve Tavan Fiyat Aralıkları

Kentteki farklı dağıtım ağına sahip istasyonlardan derlenen güncel pompa fiyatları aralığı şu şekildedir:

Motorin (Mazot):Taban (En Düşük) Fiyat: 76,59 TL

Tavan (En Yüksek) Fiyat: 82,09 TL

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan):

Taban (En Düşük) Fiyat: 73,31 TL

Tavan (En Yüksek) Fiyat: 73,67 TL

Otogaz (LPG):Taban (En Düşük) Fiyat: 30,99 TL

Tavan (En Yüksek) Fiyat: 35,50 TL