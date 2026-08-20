Malatya'nın Arapgir ilçesinde toplumsal dayanışma adına ilham veren bir başarı öyküsüne imza atıldı. Arapgir Belediyesi’nde hizmet veren belediye emekçisi Ömer Gürsu, Duruş Medya’ya verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşe başlarken Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun kendisine ifade ettiği "Arapgir için çalışanlardan ol" sözünü görev kabul ettiğini belirten Gürsu, bu nasihat doğrultusunda harekete geçtiğini aktardı.

Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Genel Başkanı Yusuf Budak ile 14 yıllık tanışıklığını toplumsal faydaya dönüştüren Gürsu, kimseden hiçbir destek almadan, tamamen kendi maaşı ve imkanlarıyla UMFED Arapgir İlçe Başkanlığı binasını kurdu. Malatya il merkezinde dahi henüz temsilciliği bulunmayan bu yapıyı ilçeye kazandıran Gürsu, ilk somut hayat kurtarma başarısını da elde etti.

"Amacımız Tüketim Varmış Algısı Yaratmak Değil"

Kurulan merkezin hedef ve misyonunu aktaran UMFED Arapgir İlçe Başkanı Ömer Gürsu, çalışmaların amacını şu ifadelerle açıkladı:

"Buradaki amacımız Arapgir'de uyuşturucu tüketiminin fazla olduğu algısını yaratmak kesinlikle değildir. Amacımız, tüm dünyanın kanayan yarası olan bu sorun karşısında sivil toplum kuruluşu bilinciyle gençlerimizi ve özellikle annelerimizi bilgilendirmektir. Arapgir'in köylerinden okullarına kadar her noktaya ulaşarak evlerde toplumsal fayda sağlamayı; çocuklarımızı spora, sanata ve sosyal etkinliklere yönlendirmeyi hedefliyoruz."

Mücadelenin İlk Zaferi AMATEM Süreci Tamamlandı

Kuruluşun hemen ardından sahaya inerek ilk somut adımı atan yapı, bağımlılıkla mücadele eden bir gencin hayatını değiştirdi. AMATEM’e (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) yönlendirilen gencin tedavi ve kontrol süreçleri adım adım takip edildi. Tedavisi başarıyla tamamlanan genç, temiz kağıdını alarak yeniden iş hayatına ve sağlıklı yaşamına kavuştu.

Okullar Açılmadan Önce YİBO'da Büyük Etkinlik

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çalışmalarını okullara taşıyacaklarını belirten Gürsu; rehber öğretmenler, narkotik birimleri ve akademisyen profesörlerin katılımıyla seminerler düzenleyeceklerini bildirdi. Saha faaliyetleri kapsamında bu ayın 26’sında YİBO’da UMFED adına farkındalık yemeği ve narkotik bilgilendirme sunumu gerçekleştirilecek.

Malatya İl Başkanlığı İçin Randevu Alındı

Çalışmalarını genişletmeyi hedefleyen UMFED Arapgir İlçe Başkanlığı, Malatya Valisi ile görüşmek üzere randevu talebini tamamladı. Kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek görüşmenin ardından UMFED Malatya İl Başkanlığının da kurulacağının müjdesi verildi.