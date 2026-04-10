İşte Malatya’daki kuyumcularda bugün geçerli olan alış ve satış fiyatları:

MALATYA GÜNCEL ALTIN FİYAT LİSTESİ (10 NİSAN)

24 Ayar Gram Altın Alış: 6.785,70 TL Satış: 6.993,80 TL

Çeyrek Altın (Yeni) Alış: 10.912,00 TL Satış: 11.656,00 TL

Çeyrek Altın (Eski) Alış: 10.912,00 TL Satış: 11.519,00 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 6.219,60 TL Satış: 6.685,30 TL

Yarım Altın (Yeni) Alış: 21.824,00 TL Satış: 23.312,00 TL

Yarım Altın (Eski) Alış: 21.824,00 TL Satış: 23.038,00 TL

Ata Lira (Yeni) Alış: 45.420,00 TL Satış: 48.477,00 TL

Ata Lira (Eski) Alış: 45.420,00 TL Satış: 48.340,00 TL

Liralık Altın (Yeni) Alış: 43.648,00 TL Satış: 46.624,00 TL

Liralık Altın (Eski) Alış: 43.648,00 TL Satış: 46.076,00 TL

Cumhuriyet Altını 2,5 (Yeni) Alış: 109.120,00 TL Satış: 116.560,00 TL

Cumhuriyet Altını 2,5 (Eski) Alış: 109.120,00 TL Satış: 115.190,00 TL

Beşibirlik Altın Alış: 218.240,00 TL Satış: 233.120,00 TL

14 Ayar Altın Alış: 3.819,10 TL



MALATYA’DA ALTIN ALIRKEN DİKKAT!

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan bu veriler, piyasadaki işlem hacmine göre gün içerisinde küçük değişiklikler gösterebilir. Yatırımcıların ve takı alışverişi yapacak vatandaşların, işlem öncesi kuyumculardaki anlık tabelaları kontrol etmesi önem arz ediyor.