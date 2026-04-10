Malatya genelinde 10 Nisan Cuma günü elektrik dağıtım şirketi tarafından yürütülecek işletme bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında geniş çaplı kesintiler yaşanacak. Özellikle Battalgazi, Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinde onlarca mahalleyi kapsayan kesintilerin, belirli saat aralıklarında uygulanacağı bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları istendi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 10 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında işletme bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Buna göre B. Hüseyinbey Mahallesi’nde 09.30-10.30 ve 11.00-12.30 saatleri arasında işletme bakım çalışması yapılacak. Aynı gün Akpınar ve Saray mahallelerinde 09.30-10.30 saatleri arasında bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Beydağı, Üzümlü, Gülümüşağı ve Uluköy mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında işletme çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

Öte yandan Battalgazi ilçesinde Hidayet, Selçuklu, Taştepe, Şehitfevzi, İskender, Sarıcıoğlu, Halfettin, Üçbağlar, Sancaktar, Akpınar, Göztepe, Tandoğan, Beylerbaşı, Zafer, Kırçuval, Hanımınçiftliği, Cirikpınar, Yenihamam, Battalgazi, Niyazi, Şifa, Aslanbey, İsmetiye, Şıkşık, Hacı Abdi, Kavaklıbağ ve Dabakhane mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.

Yeşilyurt ilçesinde ise Üçgöze ve Salkonak mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında işletme çalışmaları yapılacak. Bunun yanı sıra Melekbaba, Salköprü, Çavuşoğlu, Bentbaşı, İlyas, İnönü, Çukurdere, Koyunoğlu, Yeşilkaynak, Koşu, Merkez Fatih, Zaviye, Atatürk, Gazi, Seyran, Cumhuriyet, Kiltepe, Hoca Ahmet Yesevi, Kaynarca ve Çarmuzu mahallelerinde aynı saatler arasında yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak. Gedik Mahallesi’nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında işletme bakım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Pütürge ilçesinde de Pazarcık, Ormaniçi, Balpınarı ve Karşıyaka mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında müteahhit tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak.