Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve çevre iller için kritik hava durumu raporunu yayımladı. Malatya genelinde karla karışık yağmur ve zirai don tehlikesi kapıda! İşte ilçe ilçe beklenen sıcaklıklar ve flaş uyarılar...

Malatya ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle çiftçileri ve sürücüleri yakından ilgilendiren zirai don ve çığ tehlikesi için "tedbirli olun" çağrısı yapıldı.

ELAZIĞ, TUNCELİ VE BİNGÖL İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI

Sadece Malatya değil, komşu illerde de durum ciddi. Tunceli, Bingöl ve Elazığ’ın doğu kesimlerinde yağışların şiddetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların hazırlıklı olması büyük önem arz ediyor.

MALATYA’DA HANGİ İLÇEDE HAVA NASIL OLACAK?

Malatya’nın 14 ilçesinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ve hava durumu detayları şu şekilde:

MERKEZ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (11°C)

BATTALGAZİ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (11°C)

YEŞİLYURT: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (12°C)

AKÇADAĞ: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (12°C)

ARAPGİR: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (9°C)

ARGUVAN: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (11°C)

DARENDE: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (11°C)

DOĞANŞEHİR: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (11°C)

DOĞANYOL: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (13°C)

HEKİMHAN: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (10°C)

KALE: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (14°C)

KULUNCAK: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (10°C)

PÜTÜRGE: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (10°C)

YAZIHAN: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu (12°C)

KRİTİK UYARILAR ÇİFTÇİLER VE SÜRÜCÜLER DİKKAT!

1. Zirai Don Tehlikesi: Malatya ve Elazığ’ın yüksek kesimlerinde hafif kuvvette zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetle uğraşan vatandaşların ürünlerini korumak adına gerekli önlemleri alması gerekiyor.

2. Çığ ve Kar Erimesi: Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde, artan nem ve sıcaklık değişimleri nedeniyle çığ riski bulunmaktadır. Yamaçlardan geçiş yapacak vatandaşların ve dağcıların dikkatli olması hayati önem taşıyor.

3. Kuvvetli Rüzgar: Rüzgarın güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyanık olunmalı.

Yağışların Malatya'nın yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışına dönüşmesi beklendiğinden, bu bölgelere seyahat edecek sürücülerin araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurması önerilmektedir.