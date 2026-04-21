Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürürken, yatırımcılar ve vatandaşlar fiyatlardaki değişimi yakından takip ediyor.
14 AYAR ALTINDA SATIŞ FİYATI YOK
Altın türleri arasında özellikle 14 ayar altında satış fiyatının bulunmaması dikkat çekerken, diğer altın çeşitlerinde alış ve satış rakamları güncellendi.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 110.030 TL | Satış: 116.050 TL
Ata Lira/Reşat — Alış: 45.798 TL | Satış: 48.701 TL
Liralık Altın — Alış: 44.012 TL | Satış: 46.420 TL
Yarım Altın — Alış: 22.006 TL | Satış: 23.210 TL
Çeyrek Altın — Alış: 11.003 TL | Satış: 11.605 TL
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.271 TL | Satış: 6.701 TL
14 Ayar — Alış: 3.851 TL | Satış: —
24 Ayar Altın — Alış: 6.828 TL | Satış: 7.046 TL
Altın piyasasındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, uzmanlar yatırımcıların fiyat değişimlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.