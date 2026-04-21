Malatya ve çevre iller için meteorolojiden kritik uyarılar peş peşe geldi. Parçalı bulutlu gökyüzü yerini fırtınaya mı bırakıyor? İlçe ilçe sıcaklık değerleri ve yüksek kesimler için beklenen kar yağışı detayları haberimizde.

MALATYA GENELİNDE HAVA DURUMU RÜZGÂR SERT ESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre; Malatya genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim. Ancak vatandaşların özellikle rüzgâra karşı tedbirli olması gerekiyor. Malatya çevrelerinde rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

MALATYA’DA İLÇE İLÇE SON DURUM İŞTE SICAKLIK LİSTESİ

Meteoroloji'den alınan verilere göre Malatya'nın ilçelerinde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde sıralandı:

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu (20°C)

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu (19°C)

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu (18°C)

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu (18°C)

Darende: Parçalı ve çok bulutlu (18°C)

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu (18°C)

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu (17°C)

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu (17°C)

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu (17°C)

Kale: Parçalı ve çok bulutlu (17°C)

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu (17°C)

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu (16°C)

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu (15°C)

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu (14°C)

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Listenin en sıcak noktası 20 derece ile Battalgazi olurken, en serin hava 14 derece ile Pütürge'de hissedilecek. Malatya genelinde yağış beklenmese de rüzgârın hızını artıracağı ve komşu illerdeki kar erimesinin bölgedeki nehir debilerini etkileyebileceği bildiriliyor. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde gece saatlerinde sıcaklıkların hızla düşeceği tahmin ediliyor.