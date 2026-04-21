Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım çalışmaları ve müteahhit ekipler tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle gerçekleştirilecek.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Orduzu, Karabağlar ve Hanımınçiftliği mahallelerinde işletme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Ayrıca 13:00 – 16:00 saatleri arasında Kadıçayırı, Çolakoğlu ve Toptaş mahallelerinde işletme bakım çalışması kapsamında kesinti yaşanacak.

YAZIHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yazıhan ilçesinde 10:00 – 14:00 saatleri arasında Çivril, Böğürtlen, İriağaç, Epreme, Çavuş, Tahtalı, Erecek, Sadıklı ve Buzluk mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Öte yandan 13:00 – 17:00 saatleri arasında Yeni ve Fethiye mahallelerinde müteahhit ekipler tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle kesinti yaşanacak.

HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Hekimhan ilçesinde 10:00 – 14:00 saatleri arasında Yeşilköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Darende ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Barındır ve Ilıca mahallelerinde işletme bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

ARGUVAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arguvan ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Şotik ve Çakmak mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ARAPGİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Arapgir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Sugeçti Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında Melekbaba ve Kaynarca mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Doğu, Gölpınar, Büyükçimiş, Altunlu ve İkinciler mahallelerinde müteahhit ekipler tarafından yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.