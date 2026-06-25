Malatya siyaseti, dün eşine az rastlanır bir ironiye sahne oldu. Çok değil, 15 Ocak 2026 tarihinde Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, belediye binası önünde öyle bir miting düzenlemişti ki adeta yer yerinden oynamıştı. 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın alanı hıncahınç doldurduğu o günlerde, medyamızda “Bu görüntüler Cumhurbaşkanı mitinginde yok!” başlığıyla AK Parti Malatya İl Başkanlığı’nın sönük organizasyonlarını haklı olarak eleştirmiştik.

Ancak dün CHP Malatya İl Başkanlığı önünde karşılaştığımız manzara, eleştirinin oklarını bu kez ana muhalefete çevirmemize neden oldu. Siyasetin merkezinde olması gereken il başkanlığı, Malatya'nın küçük bir ilçesi kadar bile reaksiyon gösteremedi.

GECE YARISI ÇİLİNGİR OPERASYONU ESKİ YÖNETİMİ ÇILDIRTTI!

CHP’de genel merkez eliyle gerçekleştirilen görevden almalar ve kurultay sancıları devam ederken, Malatya’da bardağı taşıran son damla "çilingir hamlesi" oldu. Yeni atanan yönetimin, gece yarısı adeta bir operasyon havasıyla, çilingir yardımıyla parti binasına girmesi eski CHP yönetimini ve tabanını küplere bindirdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte durumdan haberdar olan CHP üyeleri, "ele geçirilen" parti binasını geri almak ve tepkilerini ortaya koymak adına il başkanlığı önünde toplandı.

Tepki büyüktü, öfke doluydu ancak ortada çok büyük bir fiyasko vardı: Sayısal yetersizlik!

Parti binası önüne gelen kişilerin sayısı ne geçmişteki AK Parti mitingleriyle ne de Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in o parmakla gösterilen muazzam kalabalığıyla kıyaslanabilecek düzeydeydi. CHP’li seçmenlerin ve üyelerin bile kendi içlerinde rahatsız olduğu bu cılız protestoda, meydanda adeta "bir avuç" insanın kaldığı gözlendi.