Demokratik yönetimlerde meşruiyet zeminini sandıktan çıkan oyların ve tabanın eğiliminin oluşturduğuna dikkat çeken CHP’li Meclis Üyesi Osman Akyol, parti içindeki aktörlerin tasfiye edilmesini sert sözlerle eleştirdi. Siyasi yaşamında yeni bir sayfa açan meclis üyesi, bundan sonraki süreçte belediyedeki çalışmalarını hiçbir siyasi oluşuma bağlı kalmaksızın sürdüreceğini ilan etti.

GÖREVDEN ALMA KRİZLERİNE TEPKİ

Siyasi yaşamı boyunca partinin temel ilkelerine ve demokratik işleyişe sadık kaldığını anımsatan Osman Akyol, CHP bünyesinde son dönemde gözlemlediği siyasi manzaradan büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duyduğunu ifade etti. Tabanın ve delege yapısının kararlarının yok sayılmasının gelecekte daha büyük sorunlara kapı aralayacağını savunan Akyol, il ve ilçe yönetimlerinin görevden el çektirilmesiyle ilgili süreci şu kelimelerle eleştirdi:

“CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, örgütlerin iradesiyle göreve gelmiş il başkanlarımıza, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçe başkanlarımıza yönelik sistematik tasfiye girişimleri, partimizin demokratik geleneklerine vurulmuş ağır bir darbedir. Seçilmiş il ve ilçe başkanlarının görevden alınması; sadece o il ve ilçe başkanlarına değil, onları seçen delegelere, örgütlere ve milyonlarca partiliye yönelik açık bir irade gaspıdır.”

Kulislerde ya da kapalı kapılar ardında yapılan planlamaları katiyen tanımadığını ve her zaman sandıktan çıkan sonuca hürmet edilmesi gerektiğini savunan yerel siyasetçi, mevcut iç çekişmeler karşısında durduğu yeri de net bir dille tarif etti. Hedef tahtasına oturtulduğunu düşündüğü siyasi figürlere açık bir destek sunan Akyol, sözlerine şöyle devam etti:

"Safım nettir: Delegelerin oylarıyla seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, şehrin tek sesi Sayın Veli Ağbaba’nın, örgütün iradesiyle seçilmiş İl Başkanımız Sayın Barış Yıldız’ın, Yeşilyurt, Battalgazi ve Akçadağ ilçe başkanlarımız ile yönetimlerinin yanındayım. Seçilmiş iradeyi yok sayan hiçbir anlayışın yanında olmadım, olmayacağım."

"DIŞ MÜDAHALELER VE ESKİ YÖNETİMİN ÇATIŞMA ARAYIŞI"

Cumhuriyet Halk Partisi tabanında yürütülen bu tasfiye ve görevden alma operasyonlarının sadece parti içi bir mesele olmadığını, daha büyük bir siyasi stratejinin parçası olarak dizayn edildiğini iddia eden Akyol, yaşananların ardındaki aktörlere işaret etti. Seçim başarısıyla ülkenin birinci partisi konumuna erişen CHP'nin bu ivmesini kırmak adına dışarıdan müdahaleler yapıldığını öne süren Meclis üyesi, görüşlerini şu cümlelerle aktardı:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden yürütülen bu operasyonların, Türkiye’de birinci parti konumuna gelen CHP’nin yükselişini engellemek isteyen siyasi iktidarın dolaylı müdahaleleriyle, farklı aparatlar ve taşeron yapılar üzerinden yürütüldüğünü açıkça görüyoruz. Parti içi vesayet girişimlerinin değil, örgüt iradesinin yanındayım.”

Bildirisinde okları Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki ekibe de yönelten Akyol, geçmiş seçim yenilgilerinden gerekli derslerin çıkarılmadığını iddia etti.

SİYASİ GELECEĞİNE DAİR YOL HARİTASI

Mevcut şartlar altında partide kalmasının ilkeleriyle çelişeceğini belirten ve ilerleyen dönemde daha demokratik bir yapıya kavuşulması temennisiyle istifa kararı alan Osman Akyol, seçmenlerine görev süresinin sonuna kadar çalışma sözü verdi. Kendisine güvenen Malatya ve Yeşilyurt halkının çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğinin altını çizen Akyol, kamuoyuna ilan ettiği metni şu çarpıcı ifadelerle tamamladı:

"Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği görevimi bağımsız şekilde sürdürecek; Malatya’mızın, Yeşilyurt’umuzun ve hemşehrilerimizin haklarını savunmaya devam edeceğim. Darbeye, vesayete, kayyuma ve irade gaspına nasıl dün karşı çıktıysam, bugün de aynı kararlılıkla karşı çıkıyorum."